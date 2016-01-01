رئيس وزراء إيطاليا عن كورونا: الأسوأ لم يأت بعد

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رئيس وزراء إيطاليا عن كورونا: الأسوأ لم يأت بعد

حذر رئيس الوزراء الإيطالي، جيوزب كونتي، اليوم الاثنين، من أن بلاده لم تصل إلى ذروة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال كونتي: "الأسابيع المقبلة ستشهد الخطر الأكبر، والأسوأ لم يأت بعد".

وسجلت إيطاليا، الأحد، 368 حالة وفاة في يوم واحد، بسبب الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 1809 وفيات.

وفي وقت سابق، قال حاكم لومباردي أتيليو فونتانا،: "أعتقد أن هناك تصورًا خاطئا للغاية في روما وخارجها. الوضع خطير جدًا بموضوعية.. الفيروس مُتسلل، يختفي ويعاود الظهور ويضرب بشدة"، حسب وكالة أنسا.

المصدر: وكالة أنسا

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