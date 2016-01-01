حذر رئيس الوزراء الإيطالي، جيوزب كونتي، اليوم الاثنين، من أن بلاده لم تصل إلى ذروة انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وقال كونتي: "الأسابيع المقبلة ستشهد الخطر الأكبر، والأسوأ لم يأت بعد".
وسجلت إيطاليا، الأحد، 368 حالة وفاة في يوم واحد، بسبب الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 1809 وفيات.
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التعليقات على رئيس وزراء إيطاليا عن كورونا: الأسوأ لم يأت بعد
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