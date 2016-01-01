هجوم قوي من فرج عامر على هاني ابوريدة.. تعرف على السبب

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صورة الخبر: هاني ابوريدة
هاني ابوريدة

شن فرج عامر رئيس نادي سموحة، هجوما على هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، بسبب اختياراته للفرق المشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال.

وقال فرج عامر في تصريحات تلفزيونية : "سموحة كان يحق له المشاركة في النسخة الماضية من البطولة العربية للأندية ولكن الترشيحات كانت بالواسطة في زمن أبو ريدة".

وأضاف فرج عامر: "سموحة سوف يخسر كثيرا في حالة إلغاء الدوري، حيث لا نملك مصادر سوى من بيع اللاعبين فقط، والخسائر المعنوية ستكون كبيرة".

وكان فرج عامر، قد أعلن تعليق النشاط الرياضي لمدة 14 يومًا داخل نادي سموحة للحفاظ على سلامة الأعضاء، مطالبهم بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

المصدر: elbalad

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