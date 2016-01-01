أيمن عبد العزيز يدافع عن طارق حامد: انفعاله على كهربا فى السوبر طبيعي.. فيديو



طارق حامد وكهربا طارق حامد وكهربا

قال أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك السابق، إن ما صدر من جانب طارق حامد، خلال مباراة السوبر المصري، كان طبيعيا للغاية.



وأضاف أيمن عبدالعزيز، خلال برنامج «الماتش» ، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن إنفعال طارق حامد فى مباراة السوبر على محمود كهربا، كان طبيعيا ومنطقيا، خاصة أن تصرفه جاء كرد فعل لاستفزازات لاعب الأهلى.



وأكد أيمن عبدالعزيز قائلا: "حازم إمام شخص طيب ولكن رد فعله سريع، و لم أكن أتوقع انتقال محمود كهربا للأهلي خاصة أنه كان سعيدا للغاية لتواجده فى ميت عقبة".

