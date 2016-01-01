كشف أحمد حمدي، صانع ألعاب فريق الجونة ولاعب الأهلي السابق، حقيقة توقيعه لنادي الزمالك.
وأوضح حمدي عبر تصريحات لبرنامج "نمبر وان" بقناة النهار، أنه يتمنى العودة من جديد للقلعة الحمراء.
وأشار إلى أن الجونة مازال في مرحلة بناء وتجديد مع المدرب البرتغالي بيدرو بارني الذي يعلم جيدا طبيعة اللاعب المصري نتيجة عمله مساعدا لمواطنه مانويل جوزيه.
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التعليقات على نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه للزمالك
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