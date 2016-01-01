نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

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نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

كشف أحمد حمدي، صانع ألعاب فريق الجونة ولاعب الأهلي السابق، حقيقة توقيعه لنادي الزمالك.

وأوضح حمدي عبر تصريحات لبرنامج "نمبر وان" بقناة النهار، أنه يتمنى العودة من جديد للقلعة الحمراء.

وأشار إلى أن الجونة مازال في مرحلة بناء وتجديد مع المدرب البرتغالي بيدرو بارني الذي يعلم جيدا طبيعة اللاعب المصري نتيجة عمله مساعدا لمواطنه مانويل جوزيه.

وأكد حمدي، أن مثله الأعلى حسام غالي الذي يشغل منصب مدير الكرة بنادي الجونة، موضحا أنه يأمل المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وأشاد حمدي بقدرات زميله السابق صالح جمعة صانع الألعاب، موضحا أن جمعة لاعب يملك قدرات رائعة ومهارات كبيرة.

المصدر: elbalad

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