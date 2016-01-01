بعد تعليق الدراسة.. التعليم تطالب طلاب المدارس بمتابعة مناهجهم عبر بنك المعرفة والبرامج التعليمية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 15 مارس 2020.



وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي تم إرساله للمديريات التعليمية، إنه بالنسبة إلى المناهج "يقوم الطلاب بدراسة أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع المناهج حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، ويقوم الموجهون الأوائل بكل إدارة تعليمية لجميع المواد الدراسية بإمداد المعلمين بالدليل الذي أعده مديري عموم تنمية المواد الدراسية والذي يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه في كل درس ومحاوره الأساسية المتاحة مع الاستعانة ببعض المواد التعليمية المتاحة بواسطة بنك المعرفة والتي تخدم تلك الدروس، وذلك للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي".



وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه فيما يتعلق بالصفين الثالث الاعدادي والثالث الثانوي فيمكن للطلاب متابعة مناهجهما الدراسية من خلال البرامج التعليمية بالتليفزيون المصري.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه بالنسبة للصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي فيتم تفعيل استخدام بنك المعرفة من خلال التابلت الخاص بكل طالب.