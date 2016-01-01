تعرف على مواعيد الاختبارات الجديدة بالتعليم المدمج في جامعة القاهرة



شعار التعليم المدمج جامعة القاهرة شعار التعليم المدمج جامعة القاهرة



أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن أن المتقدمين الجدد بالبرنامج الذين قاموا بحجز اختبار القبول المعلن عنه يوم السبت 21 مارس الجاري، قد تم تأجيله إلى 11 إبريل المقبل.



يذكر أن برنامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة، هو البديل للتعليم المفتوح ويستهدف طلاب التعليم الموسط والدبلومات.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 من مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

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كما وجّه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.