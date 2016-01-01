أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، عن أن المتقدمين الجدد بالبرنامج الذين قاموا بحجز اختبار القبول المعلن عنه يوم السبت 21 مارس الجاري، قد تم تأجيله إلى 11 إبريل المقبل.
يذكر أن برنامج التعليم المدمج بجامعة القاهرة، هو البديل للتعليم المفتوح ويستهدف طلاب التعليم الموسط والدبلومات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 من مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على تعرف على مواعيد الاختبارات الجديدة بالتعليم المدمج في جامعة القاهرة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق