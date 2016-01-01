بعد تعليق الدراسة.. اعرف مواعيد بث دروسك على قناة مصر التعليمية هذا الأسبوع



اعرف مواعيد بث دروسك اعرف مواعيد بث دروسك



ينشر موقع "صدى البلد"، خريطة مواعيد البرامج التعليمية التي تتم إذاعتها على قناة مصر التعليمية على تردد 12380 أفقي، والتي تختص بمرحلة التعليم الأساسي التي تشمل الصفوف من الأول الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية.



وتوضح هذه الخريطة مواعيد البرامج التعليمية التي ستتم إذاعتها في الفترة من غد الاثنين 16 مارس 2020 ، وحتى الخميس 19 مارس 2020 .



وتشير الخريطة إلى أنه تتم إعادة إذاعة البرامج من الساعة 6 مساءً حتى الساعة 2 صباحا، ثم من الساعة 2 صباحا حتى 9 صباح اليوم التالي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الأحد 15 مارس 2020.رغم تعليق الدراسة.. وزير التعليم يلزم الإداريين بالتواجد في المدارس لهذه الاسباببعد تعليق الدراسة في المدارس .. وزير التعليم يعلن 10 إجراءات جديدة لطمأنة الطلاب وأسرهموقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله للمديريات التعليمية، إنه بالنسبة إلى الإدارة المدرسية فتتولى إدارة المدرسة متابعة تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بنظام التعليم عن بُعد بكل دقة مع إعداد تقرير أسبوعي عن سير كل مادة دراسية وإرسالها إلى الموجه العام ، لعرضها على مدير عام تنمية المادة المختص بوزارة التربية والتعليم.وأشارت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم إرساله لجميع المديريات التعليمية اليوم، إلى أنه سيقوم مديري المدارس الإعدادية والثانوية باتخاذ اللازم نحو إعلام الطلاب بتوقيتات البرامج التعليمية المذاعة عبر القنوات التعليمية والتليفزيون.كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه إدارات المدارس ستتولى تعقيم المدارس بالتنسيق مع الجهات المختصة مع توثيق ذلك وإرساله إلى مدير المديرية.وكان قد عقد صباح اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام اجتماعًا مع القطاعات المعنية لمناقشة خطة عمل البرامج التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية والتأكيد على تقديم خدمات تعليمية متميزة وتكثيف جداول البرامج ويقدمها نخبة متميزة من المعلمين دعما لهم وتمشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة المصرية ضد مرض كورونا المستجدوفي إطار السعي لتكثيف جرعة البرامج وتسهيل متابعتها علي أبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية فقد خصصت الوطنية للإعلام تردد جديد للقنوات التعليمية المتخصصة حيث تم توفير التردد بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات برئاسة اللواء أحمد أنيس وهو تردد 12380 افقي لعرض المواد الدراسية للمرحلة الابتدائية والإعدادية عربي ولغات.يأتي هذا بالإضافة إلى تردد القناة التعليمية الحالي 11747 رأسي وتعرض المواد الدراسية للمرحلة الثانوية اولي، ثانية. ثالثة. عربي ولغات وتعليم فني وذلك بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تبث على القنوات الإقليمية لكافة المراحل التعليمية.وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد خريطة مواعيد البرامج التعليمية التي يتم إذاعتها على قناة مصر التعليمية على تردد 12380 أفقي ، والتي تختص بمرحلة التعليم الأساسي التي تشمل الصفوف من الاول الابتدائي وحتى الشهادة الإعدادية.



