هندسة حلوان تعلن مسابقة موديفير للعام الرابع



هندسة حلوان هندسة حلوان



أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان عن بدء نشاط IEEE Helwan Student Branch وهو جزء من المنظمة العالمية IEEE وهي معهد للهندسة الكهربية والالكترونيه في أمريكا .



وتنظم كلية الهندسة جامعة حلوان هذا العام مسابقة "موديفير" للعام الرابع على التوالى ، فى مجالات تطور تكنولوجيا "الصحة ، و مساعدة ذوى الاعاقة " .



ويقدم المتسابقون و المشاركون بالمسابقة حلولا باستخدام مجالات هندسة التكنولوجيا و الاتصالات ، لمشاكل ذوى الاعاقة وتطويرا للاجهزة التى تستخدمها المستشفيات فى علاج اغلب الامراض .

