أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان عن بدء نشاط IEEE Helwan Student Branch وهو جزء من المنظمة العالمية IEEE وهي معهد للهندسة الكهربية والالكترونيه في أمريكا .
وتنظم كلية الهندسة جامعة حلوان هذا العام مسابقة "موديفير" للعام الرابع على التوالى ، فى مجالات تطور تكنولوجيا "الصحة ، و مساعدة ذوى الاعاقة " .
ويقدم المتسابقون و المشاركون بالمسابقة حلولا باستخدام مجالات هندسة التكنولوجيا و الاتصالات ، لمشاكل ذوى الاعاقة وتطويرا للاجهزة التى تستخدمها المستشفيات فى علاج اغلب الامراض .
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التعليقات على هندسة حلوان تعلن مسابقة موديفير للعام الرابع
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