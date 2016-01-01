هندسة حلوان تعلن مسابقة موديفير للعام الرابع

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هندسة حلوان


أعلنت كلية الهندسة جامعة حلوان عن بدء نشاط IEEE Helwan Student Branch وهو جزء من المنظمة العالمية IEEE وهي معهد للهندسة الكهربية والالكترونيه في أمريكا .

وتنظم كلية الهندسة جامعة حلوان هذا العام مسابقة "موديفير" للعام الرابع على التوالى ، فى مجالات تطور تكنولوجيا "الصحة ، و مساعدة ذوى الاعاقة " .

ويقدم المتسابقون و المشاركون بالمسابقة حلولا باستخدام مجالات هندسة التكنولوجيا و الاتصالات ، لمشاكل ذوى الاعاقة وتطويرا للاجهزة التى تستخدمها المستشفيات فى علاج اغلب الامراض .

المصدر: elbalad

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