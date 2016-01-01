كثير من الناس يغفلون أهمية الحصول على قيلولة لمدة 30 دقيقة على الأقل أو ساعة للاسترخاء أو لتحسين مزاجهم إليك أبرز الفوائد الصحية للغفوة.
إليك ابرز فوائد الحصول على قيلولة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
-تحافظ على استرخاء جسمك
-تقلل من التعب
-تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب
-تزيد اليقظة
-تحسن المزاج
-تعزز أداء أفضل بما في ذلك وقت رد فعل أسرع وذاكرة محسنة.
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التعليقات على لمدة 30 دقيقة .. فوائده غير متوقعة لأخذ قيلولة في هذا الوقت يوميا
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