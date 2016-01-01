تحتار العديد من السيدات فى الطرق الصحيحة التى يجب بها أستقبال الضيوف، وذلك فى ظل أنتشار العديد من الأمراض، وخوف الكثير من الأمهات على أطفالهن، والحرص على حمايتهن.
وكشفًا عن ما قدمة موقع "spirit" إليكم أهم الخطوات التى يفضل أتبعها فى حال تواجد الضيوف.
- الحرص على عدم دخول الضيوف بالأحذية داخل المنزا، فهى تعد من الأكثر الأشياء التى تقوم بنقل المرض
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التعليقات على في ظل انتشار الأوبئة .. تتصرفي إزاي لو جالك ضيوف؟
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