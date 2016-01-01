في ظل انتشار الأوبئة .. تتصرفي إزاي لو جالك ضيوف؟

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في ظل انتشار الأوبئة .. تتصرفي إزاي لو جالك ضيوف؟


تحتار العديد من السيدات فى الطرق الصحيحة التى يجب بها أستقبال الضيوف، وذلك فى ظل أنتشار العديد من الأمراض، وخوف الكثير من الأمهات على أطفالهن، والحرص على حمايتهن.

وكشفًا عن ما قدمة موقع "spirit" إليكم أهم الخطوات التى يفضل أتبعها فى حال تواجد الضيوف.

- الحرص على عدم دخول الضيوف بالأحذية داخل المنزا، فهى تعد من الأكثر الأشياء التى تقوم بنقل المرض

- وضع مجموعة من المطهرات اللازمة أمامهم، مع محاولة التنبية بشكل لطيف لأستخدامها.

- فى حالة وجود أطفال يجب غسل الأيدي بشكل جيد، ورش المطهر على الملابس للحفاظ على سلامة أطفالك من الجراثيم

- الحرص على عدم وضع يديك على وجهك أو فمك خلال تواجد الضيوف والأختلاط بهم، وتطهير المنزل بشكل جيد عند ذهابهم

- التخلص من جميع شنط الهدايا، والأشياء المصاحبة لها لخطورة تواجد الجراثيم، والفيروسات القوية عليها

المصدر: موقع "spirit"

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