هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز



بيض اسكتلندي بيض اسكتلندي

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".



ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.



طريقة عمل فول دمياطي لنجلاء الشرشابي

مقادير فول دمياطي

فول مدمس

ثوم

فلفل حار

ملح فلفل أسود

كمون ناعم

كركم

عصير ليمون

زيت

ملح

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