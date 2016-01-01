أبرزها الضغط النفسي .. تعرف على أسباب تساقط الشعر عند الأطفال



أسباب تساقط الشعر عند الأطفال أسباب تساقط الشعر عند الأطفال



يعد تساقط الشعر مشكلة شائعة جدًا بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ولكن هل تعلم أن تساقط الشعر شائع أيضًا بين الأطفال؟

وغالبًا ما يكون سبب تساقط الشعر لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا أو أقل بسبب حالة حميدة أو محدودة يختلف شكل ومظهر ونوع الشعر وفقًا للمجموعات العرقية والمنطقة، وقد يكون لهذه العوامل أيضًا تأثير على نمط تساقط الشعر.



وقد أوضح موقع "بولد سكاي" بعض أسباب تساقط الشعر لدى الأطفال، فإن فقدان الشعر أو تساقط الشعر لدى الأطفال يمكن أن يكون بسبب عوامل مختلفة تختلف عن مشاكل تساقط الشعر المتعلقة بالبالغين، وتتمثل هذه الأسباب في:



• تدفق التيلوجين

وهي مشكلة فقدان شعر مؤقتة تحدث بعد أن يعاني الطفل من مشكلة جسدية أو عاطفية، مثل الحمى أو العدوى، والإصابات الجسدية، والضغط العاطفي، واختلال الفيتامينات، يفقد الأطفال المصابون بفيضان التيلوجين شعرهم أكثر مما يفقدونه عادةً في مرحلة التيلوجين، لذا بدلًا من فقدان 100 خصلة شعر في اليوم، قد يفقد الأطفال في هذه المرحلة ما يصل إلى 300 خصلة شعر في اليوم، وفي معظم الحالات ينمو الشعر مرة أخرى بمرور الوقت والذي يمكن أن يستغرق من 6 أشهر إلى سنة واحدة.

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•سعفة الرأسالتهاب سعفة الرأس، المعروف أيضًا باسم "داء فروة الرأس" هو عدوى فطرية شائعة ومعدية تسبب طفح جلدي أحمر على شكل حلقة على جلد فروة الرأس. وتتضح الأعراض في الحكة والتهيج في الجلد والحمى والتورم في الغدد، ويتم التشخيص عن طريق كشط قطعة صغيرة من الجلد المصاب وإرسالها إلى المختبر لتأكيد ما هي عليه بالضبط، وعادةً ما يتم علاج سعفة الرأس بالأدوية المضادة للفطريات.•ثعلبة الجروهو نوع من تساقط الشعر يحدث عندما يمر شعرك بضغط شديد، على سبيل المثال، تصفيف الشعر على شكل ضفائر ضيقة جدًا أو ذيل حصان ضيق لفترة طويلة، فهذا يؤدي إلى فروة رأس حمراء مثيرة للحكة مع بقع صلعاء، ويمكن أن تختفي ثعلبة الجر من تلقاء نفسها بمجرد أن ينتهي شعرك من الضغط، لكن إعادة نمو الشعر تستغرق وقتًا.•داء الثعلبةهو مرض مناعي ذاتي يحدث عندما يبدأ الجهاز المناعي في مهاجمة بصيلات الشعر، ويسبب الصلع الكلي ويبدأ الأطفال في فقدان الحاجبين والرموش.•داء المشعراتيمكن للأطفال الذين يستمرون في اللعب أو لف شعرهم أن يتلفوا بصيلات الشعر، مما يتسبب في التساقط، ويحدث هذا عادة عندما يعاني الناس من القلق أو اضطراب الوسواس القهري، وأعراض داء المشعرات هي مناطق غير مكشوفة على فروة الرأس والشعر المكسور، ويتمثل علاج داء المشعرات في العلاج السلوكي المعرفي والدعم العاطفي.•نقص التغذيةعندما يفوت الأطفال العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والزنك والبيوتين والنياسين والبروتين، يميلون إلى البدء في فقدان الشعر، ويمكن أن يحدث نقص التغذية بسبب اضطرابات الأكل مثل الشره المرضي وفقدان الشهية أو اتباع نظام غذائي منخفض البروتين، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسباب الأخرى لفقدان الشعر لدى الأطفال هي اضطراب الغدة الدرقية، داء السكري، فقر الدم، والتشوهات الهيكلية لعمود الشعر.