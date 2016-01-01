الحكومة تنفى فرض حظر التجوال من الثلاثاء المقبل: شائعة وعلينا الحذر



الحكومة تنفى فرض حظر التجوال الحكومة تنفى فرض حظر التجوال



نفى هانى يونس ، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، ما يتم تداوله بشأن فرض حظر التجوال من الثلاثاء المقبل



وقال فى منشور له على صفحته الخاصة على الفيس بوك " الرسالة المتداولة بشأن فرض حظر التجوال من الثلاثاء المقبل كذب وشائعة تستهدف النيل منكم يا مصريين.. لأنه بيقول لكم اهجموا على الهايبرات والسوبر ماركت، وبكده أى حد مريض هيعدى الكل..ناخد بالنا..دى حرب الوعى"

