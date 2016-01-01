بعد إصابة وزير النقل بـ كورونا.. المغرب يخضع جميع أعضاء الحكومة للفحص الطبي

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قال رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، اليوم الأحد، إن جميع أعضاء الحكومة سيخضعون لتحليل فيروس كورونا المستجد، بعدما تأكد إصابة وزير النقل والتجهيز بالوباء.



وذكرت وكالة أنباء المغرب، أمس، أن وزير النقل عبد القادر أعمارة، شعر بتعب غير عادي مصحوب بآلام في الرأس، ما دفعه إلى التقدم إلى المصالح الطبية، وفقا لوكالة أنباء المغرب.



وامتثالا لتعليمات الأطباء فمن المقرّر أن يلازم بيته لمدة 14 يوما، ويمارس مهامه الاعتيادية باستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح العمل عن بعد.

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وأعلن المغرب، الجمعة، تعليق الدراسة ابتداء من السادس عشر من مارس، حتى إشعار آخر، تفاديا لتفشي فيروس كورونا المستجد.