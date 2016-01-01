

الاتصالات: ننسق مع الوزارات المعنية لدعم سبل التعليم عن بعد الاتصالات: ننسق مع الوزارات المعنية لدعم سبل التعليم عن بعد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يتم التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى من أجل دعم سبل التعليم عن بعد؛ حرصا على مصلحة الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية.







جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع رؤساء الشركات الأربعة مقدمى خدمات الاتصالات العاملة

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فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.شدد طلعت على أهمية تضافر الجهود بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات والتواصل الدائم من أجل تقديم الدعم اللازم لاستمرار العملية التعليمية للطلاب فى كافة أنحاء الجمهورية.حضر اللقاء المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية والمشرف على قطاع الأمانة العامة، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندسة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة اورانج مصر، وألكسندر فرومان الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، والمهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر.