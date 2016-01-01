

بوجاتي اتلانتيك تظهر في فيديو بعد مرور 5 سنوات على إخفائها سراً بوجاتي اتلانتيك تظهر في فيديو بعد مرور 5 سنوات على إخفائها سراً

كانت بوجاتي أتلانتيك ذات البابين قريبة من الإنتاج إلا أنها لم تستطع الحصول على الضوء الأخضر حينها ليتوقف المشروع، والآن تأخذنا “سوبركار بلوندي” في جولة تعريفية بالسيارة الخارقة كاشفة عن تصميمها المذهل ومقصورتها الفارهة.



على عكس شيرون، فإن اتلانتيك حصلت على محرك أمامي بدلاً من المحرك الوسطي، وبدلاً من محرك W16، فإن السيارة تستمد قوتها إما من محرك V8 مزدوج التوربو، أو مجموعة توليد قوة كهربائية بالكامل مع أربعة محركات كهربائية، وكان من الممكن أن تكون أرخص من شيرون أيضاً.



بالرغم من أن مجموعة توليد القوة ربما خالفت تقاليد الشركة، إلا أن تصميمها لا يزال بوجاتي بنسبة 100%، فالتصميم مُستلهم من Type 57 الأيقونية، وهو ما يفسر سبب وجود خط وسط ملحوظ في أتلانتيك الحديثة، تماماً مثل Type 57 التي تمتلك مثل هذا الخط الذي يثبت لوحات الجسم معاً، والميزة الأبرز في أتلانتيك هي أبواب الفراشة والباب الخلفي المميز.

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في الداخل، تبدو أتلانتيك مشابهة بشكل كبير لشيرون مع عجلة قيادة وعدادات مماثلة، إلا أن أحد الاختلافات البارزة هي الكونسول الوسطي، فهي رفيعة وتتميز أيضاً بتصميم متدفق وشاشة نظام ترفيهي أنيقة.في الختام، تبدو بوجاتي أتلانتيك في الفيديو جاهزة للإنتاج، على الرغم من أن بوجاتي لم تحصل أبداً على الضوء الأخضر للمضي قدماً في ذلك، حيث كانت تعمل على تطويرها أثناء حدوث فضيحة ديزلجيت بشركة فولكس فاجن، مما أدى إلى تعليق العديد من المشاريع، وللأسف كانت أتلانتيك أحدها.