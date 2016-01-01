احذر| سيارتك قد تكون سبباً لإصابتك بـ«كورونا»

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احذر| سيارتك قد تكون سبباً لإصابتك بـ«كورونا»

بعد الانتشار الكبير لفيروس «كورونا» في معظم دول العالم، أصبح من الواجب على كل مواطن حماية نفسه من خطر انتقال الفيروس ومنع انتشاره، وتعتبر السيارات من أكثر الأشياء التي يمكن أن تتسبب في انتقال الفيروس لمستخدمها نظراً لقضاء فيها فترات زمنية طويلة فلذلك يجب تطهيرها وتنظيفها جيداً، لذا تقدم «بوابة أخبار اليوم» نصائح هامة لملاك السيارات:

1- تطهير مساند الرأس جيداً بالمطهر.
2- مسح مقابض السيارة جيداً، من الداخل والمقابض الداخلية.
3- تطهير مفاتيح فتح وغلق النوافذ بعد الاستعمال.
4- مسح مقاعد السيارة جيداً بعد استخدامها بالمطهر.
5- تطهير مقبض ناقل الحركة والدريكسيون جيداً.
6- ركن السيارة في مناطق مشمسة حتى تقتل الميكروبات داخلها.
7- مسح «تابلوه» السيارة بالمطهر بشكل جيد يومياً.
8- غسل السيارة بمواد كيمائية على الأقل كل 15 يوماً.

المصدر: اخبار اليوم

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