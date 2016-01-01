مع تفشي فيروس كورونا الجديد في العديد من دول العالم، تم تحديد الحمى والسعال وضيق التنفس بوصفها الأعراض الحاسمة التي تشير إلى أنك ربما أصبت بالفيروس، وفقا لبيان صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.
وحتى الآن، أصاب فيروس كورونا الجديد، والمرض الناجم عنه "كوفيد 19"، أكثر من 160 ألف شخص وتسبب بوفاة ما يزيد على 5800 آخرين في مختلف دول العالم.
ولا شك أن أعراض فيروس كورونا الجديد، تشبه إلى حد كبير الأعراض التي ترافق نزلات البرد أو الأنفلونزا أو حتى الحساسية، ولكن يعتقد أن الحمى وضيق التنفس على وجه الخصوص هما العارضان اللذان يشكلا العلامات التي تشير إلى الإصابة بكوفيد 19.
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التعليقات على إنفوغرافيك.. هل أنت مصاب بفيروس كورونا الجديد أم بنزلة برد؟
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