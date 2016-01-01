تعرف على كيفية اختيار زيت المحرك الملائم لسيارتك

يعتبر زيت المحرك من أبرز العوامل التي تساعد محرك السيارة على العمل بكفاءة عالية وتحافظ عليه من التلف، لذا يجب اختيار زيت ذو جودة عالية لمحرك سيارتك.
ويقع كثير من قائدي السيارات في حيرة عند اختيار زيت المحرك الملائم لسياراتهم لتوفر العديد من أنواع الزيوت في الأسواق، لهذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح حول كيفية اختيار زيت المحرك الخاص بسياراتكم، وهي كما يلي.
1- يجب معرفة توصيات الشركة المصنعة للسيارة لنوعية الزيت الملائمة للمحرك.
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