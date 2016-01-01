تعرف على كيفية اختيار زيت المحرك الملائم لسيارتك

آخر الأخبارأخبار السيارات › تعرف على كيفية اختيار زيت المحرك الملائم لسيارتك

صورة الخبر: تعرف على كيفية اختيار زيت المحرك الملائم لسيارتك
تعرف على كيفية اختيار زيت المحرك الملائم لسيارتك

يعتبر زيت المحرك من أبرز العوامل التي تساعد محرك السيارة على العمل بكفاءة عالية وتحافظ عليه من التلف، لذا يجب اختيار زيت ذو جودة عالية لمحرك سيارتك.

ويقع كثير من قائدي السيارات في حيرة عند اختيار زيت المحرك الملائم لسياراتهم لتوفر العديد من أنواع الزيوت في الأسواق، لهذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح حول كيفية اختيار زيت المحرك الخاص بسياراتكم، وهي كما يلي.

1- يجب معرفة توصيات الشركة المصنعة للسيارة لنوعية الزيت الملائمة للمحرك.

2- اختيار زيت المحرك الذي يتمتع بدرجة لزوجة عالية، وذلك لمواجهة الاحتكاكات ودرجات الحرارة الهائلة داخل المحرك.

3- يجب اختيار الزيت الذي تتواجد به منظفات ومواد كيميائية تُساعد على إزالة الرواسب المحتمل وجودها، وتمنع تكون الصدأ وتآكل المحرك.

4- معرفة الإضافات التي تم إدراجها في الزيت وما إذا كانت مناسبة للمحرك أم لا.

5- اختيار الزيت الذي يمنع تكون الرغوة، حيث أن دوران العمود المرفقي في محرك السيارة يؤدي إلى تكوّن الرغوة، وهو أمر غير مُستحبّ ويفقد الزيت خواصه.
مع ملاحظة أنه يجب فحص مستوى الزيت في المحرك كل فترة وتزويده في حال تناقصه، وتغييره بشكل دوري وفي مواعيده، كما يفضل تغيير الفلتر في كل مرة يتم فيها تغيير الزيت.

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على كيفية اختيار زيت المحرك الملائم لسيارتك

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
8769

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435419%2F%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581%2D%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D9%2583%25D9%258A%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1%2D%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25AA%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25B1%25D9%2583%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%2585%2D%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA%25D9%2583&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager