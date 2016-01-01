

تعرف على كيفية اختيار زيت المحرك الملائم لسيارتك تعرف على كيفية اختيار زيت المحرك الملائم لسيارتك

يعتبر زيت المحرك من أبرز العوامل التي تساعد محرك السيارة على العمل بكفاءة عالية وتحافظ عليه من التلف، لذا يجب اختيار زيت ذو جودة عالية لمحرك سيارتك.



ويقع كثير من قائدي السيارات في حيرة عند اختيار زيت المحرك الملائم لسياراتهم لتوفر العديد من أنواع الزيوت في الأسواق، لهذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح حول كيفية اختيار زيت المحرك الخاص بسياراتكم، وهي كما يلي.



1- يجب معرفة توصيات الشركة المصنعة للسيارة لنوعية الزيت الملائمة للمحرك.

قد يعجبك أيضا...

2- اختيار زيت المحرك الذي يتمتع بدرجة لزوجة عالية، وذلك لمواجهة الاحتكاكات ودرجات الحرارة الهائلة داخل المحرك.3- يجب اختيار الزيت الذي تتواجد به منظفات ومواد كيميائية تُساعد على إزالة الرواسب المحتمل وجودها، وتمنع تكون الصدأ وتآكل المحرك.4- معرفة الإضافات التي تم إدراجها في الزيت وما إذا كانت مناسبة للمحرك أم لا.5- اختيار الزيت الذي يمنع تكون الرغوة، حيث أن دوران العمود المرفقي في محرك السيارة يؤدي إلى تكوّن الرغوة، وهو أمر غير مُستحبّ ويفقد الزيت خواصه.مع ملاحظة أنه يجب فحص مستوى الزيت في المحرك كل فترة وتزويده في حال تناقصه، وتغييره بشكل دوري وفي مواعيده، كما يفضل تغيير الفلتر في كل مرة يتم فيها تغيير الزيت.