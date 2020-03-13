كورونا يغلق بورصة أبوظبى

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كورونا يغلق بورصة أبوظبى

قالت بورصة أبوظبي للأوراق المالية "ADX"، اليوم الأحد، إنها ستغلق مؤقتًا جميع أسهمها بقاعات التداول حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، في بيان، أنها ستغلق قاعات التداول في مكاتبها الرئيسية في أبوظبي وفي الإمارات الأخرى كتدبير وقائي لحماية الصحة العامة في الولايات المتحدة الإمارات العربية المتحدة.

وسجلت الإمارات 86 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن، تعافى منها 17.

المصدر: الدستور

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