

س و ج.. لماذا يصاب البعض بضيق التنفس وما هي طرق العلاج؟ س و ج.. لماذا يصاب البعض بضيق التنفس وما هي طرق العلاج؟

في ظل تقلبات الطقس يزداد الشعور والإصابة بضيق التنفس، وهذا المرض يعد من الأمراض التي تعرض البعض للموت في حالة عدم العلاج، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها اليوم السابع لقرائه سنتعرف على أعراضه وأسباب وسبل العلاج، وفقًا لموقع "webmed".







ما هو ضيق التنفس؟



هي حالة يتعرض لها البعض عند عدم قدرتهم على التقاط أنفاسهم، وذلك نتيجة لعدم وصول الهواء إلى الرئتين، وهذا الأمر يحدث عند قيام الشخص ببعض الأشياء كممارسة التمارين الرياضية الشديدة، وحال زيادة الوزن.

ما هي أسباب الإصابة بضيق التنفس؟

هناك بعض الأسباب المؤية للإصابة بضيق التنفس، ومنها:

-يزداد فرص الإصابة لمرضى القلب.

-الأشخاص المصابون بالربو هم الأكثر عرضة للإصابة بضيق التنفس.

-مرضى ارتجاع المريء.

-عند الإصابة بانخفاض ضغط الدم.

-عند الإصابة بأمراض الرئة المختلفة.

-الإصابة بالالتهاب الرئوي.

-التعرض للإصابة بالنزيف يزيد من فرص الإصابة.

-وأثبت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم الأكثر عرضة للإصابة بضيق التنفس.

ما هي سبل علاج ضيق التنفس؟

يقوم الطبيب بتقديم العديد من فرص العلاج الخاصة بمرضي ضيق التنفس، ومنها تناول موسعات الشعب الهوائية، التي تقلل من حدة الشعور والإصابة بضيق التنفس، وفي حالة الإصابة بالتهاب ما يجب تناول المضادات الحيوية التي تساعد علي التخلص من هذا الالتهاب، وأيضًا يجب تناول بعض السوائل التي تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء علي ضيق التنفس كالينسون، والزعتر، والعسل الأبيض أيضًا من الحيل الجيدة.