

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية و الصرافة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية و الصرافة

ننشر لكم تفاصيل سعر الدولار اليوم حيث استقر خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك، وفق تحديث يومي تقدمه "الدستور"، مسجلة متوسط سعر بالبنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

15،64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع



بنك مصر



15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع

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