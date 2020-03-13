سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية و الصرافة
ننشر لكم تفاصيل سعر الدولار اليوم حيث استقر خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك، وفق تحديث يومي تقدمه "الدستور"، مسجلة متوسط سعر بالبنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
15،64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع
بنك مصر
15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع
بنك القاهرة
15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي مصر
15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية
15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع
البنك العربي الإفريقي الدولي
15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي
15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع
و نفى البنك المركزي المصري من جانبه صدور أية تعليمات عنه بشأن تقليل ساعات العمل أو أية إجراءات احترازية بالبنوك، لتجنب انتشار فيروس كورونا.
وأكد المركزي في بيان له مساء أمس السبت، أنه يتابع عن كثب تطورات الأوضاع الصحية والبيانات والتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، وأنه في حالة صدور اية تعليمات جديدة ستكون عبر بيان رسمي.
وعلى جانب آخر توقع مصرفيون، أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في الثاني من أبريل المقبل، بعد أن لجأت أغلب البنوك المركزية على مستوى العالم الى خفض أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، لزيادة معدلات الاستثمار في ظل توقعات بتراجع معدلات النمو بعد انتشار فيروس كورونا.
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