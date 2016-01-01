

بعد الأربعين.. 6 نصائح لتجديد الحب فى العلاقة الزوجية بعد الأربعين.. 6 نصائح لتجديد الحب فى العلاقة الزوجية

قد يشعر بعض الأزواج بعد سنوات طويلة من الزواج بالملل، الذى يتسبب أيضاً فى إحداث الكثير من الخلافات والمشاكل لأتفه الأسباب، وقد يصل الأمر أحياناً للانفصال، ولتجنب حدوث ذلك طرح بعض خبراء العلاقات الزوجية نصائح للحفاظ على العلاقة بعد بلوغ سن الأربعين، والتى منها ممارسة تمارين الرياضية معاً والمشاركة ببعض الهوايات، وغيرها من النصائح التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "bestlife" .



تجديد وترتيب منزل الزوجية

نصح خبراء العلاقات الزوجية، بضرورة تجديد وتنظيم قطع أثاث منزل الزوجية واستخدام ألوان مبهجة لطلاء المنزل، والتخلص من الأغراض التى تتسبب فى الفوضى بالمنزل، مما يساعد على تحسين الحالة المزاجية للزوجين.







ممارسة التمارين الرياضية

ينصح أيضاً بممارسة التمارين الرياضية معاً، والتى تساعد على تحسين الحالة المزاجية وحرق الدهون الزائدة بالجسم والحصول على لياقة بدنية مميزة، تزيد من الشعور بالثقة بالنفس.



تعلم مهارات جديدة معاً

يفضل أيضاً تعلم الزوجين مهارات جديدة معاً مثل تعلم العزف على الموسيقى أو الرسم، وغيرها من الهوايات المختلفة التى لها تأثير إيجابى على نفسية الزوجين، وتجعلهم يشعرون بالسعادة لإشتراكهم معاً بإحدى الأنشطة.

تحديد موعد غرامى أسبوعى

يفضل أن يحدد الزوجين يوما فى الأسبوع للتنزه معاً أو التواجد فى المنزل لقضاء وقت رومانسى مميز، بعيداً عن التفكير فى مشاكل، والذى يساعد على تجديد علاقتهم وتقويتها بشكل أفضل



تبادل الكلمات الرومانسية

يفضل أن يحرص الزوجين على تبادل الكلمات الرومانسية بينهما، والتى تساعد على تأكيد الاهتمام والحب بين الطرفين، وتقوى علاقتهم الزوجية وتجددها.

تحضير مفاجآت سارة

يجب أيضاً أن يحرص الزوجين على تحضير مفاجأت سارة، سواء بشراء هدية بدون مناسبة أو تحضير عشاء رومانسى بالمنزل على نغمات الموسيقى الهادئة.

