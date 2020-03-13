

أسباب انخفاض الذهب والوقت المناسب للشراء ..تفاصيل أسباب انخفاض الذهب والوقت المناسب للشراء ..تفاصيل

خلال اليومين الماضيين انخفضت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، حيث انخفض بنحو 40 جنيها للجرام ، الأمر الذى يفتح باب التساؤلات حول التوقعات باستمرار الانخفاض، وأسباب، والوقت المناسب للشراء بالنسبة للمشترين فى الوقت الحالى.



ونجد أن أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15-3-2020، استقرت؛ بسبب استقرار الأسعار العالمية للأوقية بالبورصات العالمية، وذلك على هبوط حاد في سعر الأوقية تجاوز نحو 180 دولارا بنهاية الأسبوع الماضي.



وشهد عيار 21 ثباتا بعد انخفاض بنحو 40 جنيها خلال الخميس والجمعة الماضيين، ليسجل أقل سعر في عام 2020 ليبلغ عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 683 جنيها للجرام.

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ورصد "صدى البلد" أسباب ثبات الأوقية اليوم إلى إغلاق بورصة المعادن للإجازة الأسبوعية التى جاءت بعد قيام عدد كبير من المستثمرين ببيع أصولهم من المعدن الأصفر لتسييل الأموال من أجل الاستثمار في أدوات أخري، لتسجل الأوقية نحو 1530 دولارا.وأكد إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن أسباب تراجع الذهب يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار، وهو ما أثر بالانخفاض على المعدن النفيس وأدى إلى حدوث انخفاضات متتالية له.وعن توقعاته باستمرار الانخفاض أوضح "واصف"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه من الصعب أن يتم تحديد الأمور بالنسبة للانخفاض أو الارتفاع ، نظرا لصعوبة تحديد مجريات الأمور على المستوى السياسي العالمى والأمنى العالمى، إضافةً إلى استمرار تفشي فيروس كورونا وتأثيره على اقتصاديات الدول، كل ذلك من شأنه التأثير بالسلب أو الإيجاب على الأسعار العالمية للذهب.وحول نصائحه للمتعاملين فى الأسواق بالوقت الراهن سواء التجار أو الزبائن، نصح واصف بعدم الاتجاه إلى البيع بل يجب الشراء، قائلا حاليا الوقت المناسب للشراء، خاصة أن الذهب من المنتجات التى تتغير بصورة سريعة ويمكن ان ترتفع فى أى لحظة مرة أخرى.