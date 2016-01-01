احذر هذه العادات.. 3 أخطاء تفعلها يومياً تسبب الكرش

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أخطاء تفعلها يومياً تسبب الكرش

يعاني الكثير من أزمة الكرش وترهل البطن سواء من الرجال أو النساء، وهي تعود في الأساس لقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة وبعض العادات الخاطئة التي تسبب تراكم الدهون في منطقة البطن.

بحسب موقع health24 إليك 3 أخطاء يومية نفعلها تسبب ظهور الكرش :

1- تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، وهي عادة يفعلها الكثير أثناء السهر، حيث يتناولون التسالي والمياه الغازية وغيرها مما يتسبب في ظهور الكرش و ترهل البطن .

2- عدم تناول الوجبة الرئيسية خلال النهار وتأجيل تناولها إلى الليل، فتكون دسمة وثقيلة على المعدة فتسبب زيادة دهون البطن وكذلك صعوبة هضمها وأرق خلال النوم

3- شرب المياه الغازية مع الوجبات، فهي عادة خطيرة تسبب ظهور الكرش وبروز البطن بشكل واضح وفي وقت قصير .

المصدر: موقع health24

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