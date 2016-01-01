يعاني الكثير من أزمة الكرش وترهل البطن سواء من الرجال أو النساء، وهي تعود في الأساس لقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة وبعض العادات الخاطئة التي تسبب تراكم الدهون في منطقة البطن.
بحسب موقع health24 إليك 3 أخطاء يومية نفعلها تسبب ظهور الكرش :
1- تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، وهي عادة يفعلها الكثير أثناء السهر، حيث يتناولون التسالي والمياه الغازية وغيرها مما يتسبب في ظهور الكرش و ترهل البطن .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على احذر هذه العادات.. 3 أخطاء تفعلها يومياً تسبب الكرش
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق