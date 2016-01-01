نجم الأهلي يفتح النار على أحمد بلال بسبب أسد الزمالك.. فيديو

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صورة الخبر: أحمد بلال
أحمد بلال

انتقد ياسر رضوان نجم النادي الأهلي الأسبق، هجوم أحمد بلال نجم الأحمر السابق على مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وقال ياسر رضوان، فى تصريحات تليفزيونية، إن هجوم بلال على مصطفى محمد "شو ليس أكثر"، مشيرا إلى أن مهاجم الزمالك يعد الأبرز الآن داخل الكرة المصرية ونجح فى خطف كل الأنظار إليه.

وأضاف رضوان، أن مصطفى محمد "أسد" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مشيرا إلى أنه نجح فى صناعة الفارق للفريق الأبيض فى الخط الهجومى على مدار الفترة الماضية.

وأوضح أن الهجوم على مصطفى محمد من بلال غير مبرر، خاصة فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها مهاجم الزمالك مع فريقه يوما تلو الآخر ونجاحه فى صناعة الفارق للفريق فى العديد من المباريات.

المصدر: elbalad

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