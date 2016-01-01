يحلم العديد من الأشخاص بإنقاص الوزن الزائد وبالأخص إذا كانوا يعانون من الكرش.. يمكنك أتباع رجيم العشرة ايام لانقاص الوزن سريعاتوضحه الدكتورة سكينة جمال أخصائى التغذية العلاجية.
الإفطار
· 1/2 رغيف بلدى + 4 ملاعق فول أو بيضة
بعد ساعة كوب من الشاى الأخضر
الغداء
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التعليقات على ريجيم الـ 10 أيام .. ينقص الكثير من الوزن وينسف الكرش
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