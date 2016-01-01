ادعم مصر في ملف سد النهضة من خلال هذا الرابط



سد النهضة سد النهضة

الجالية المصرية في الخارج لم تكن يوما بعيدة عن شواغل الوطن، يومًا بعد يوم تثبت حبها لتراب مصر وحرصها على نفع الأبناء في الداخل بخبراتهم في الخارج.



وينظم أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الأحد بتوقيت العاصمة واشنطن وقفة تضامنية أمام البيت الأبيض وأمام مقر البنك الدولي، لحث ترامب على تفعيل مفاوضات سد النهضة، إضافة إلى توقيع مذكرة إلكترونية وقع عليها أبناء مصر في الخارج من جميع أنحاء العالم يتسلمها للبيت الأبيض لشرح تأثيرات سد النهضة السلبية على حياة 100 مليون مصري في الداخل وعشرة ملايين بالخارج.



من جانبها قالت إيمان وهمان، منسقة الجالية المصرية بمدينة نيويورك الأمريكية، في تصريحات صحفية، إنه جرى التواصل مع المصريين والعرب في نيويورك ونيوجيرسي ومدن أمريكية أخرى من أجل التجمع لتنظيم وقفة تضامنية اليوم الأحد أمام البيت الأبيض ومقر البنك الدولي لتوجيه رسالة تضامن مع الموقف المصري ضد موقف حكومة إثيوبيا فيما يتعلق بقضية سد النهضة.

قد يعجبك أيضا...

المهنيون والأكاديميونوتنظم الجالية المصرية فى ولايتى نيويورك ونيوجيرسي وقفة أمام البيت الأبيض فى واشنطن لدعم الموقف المصري في مفاوضات سد النهضةوذلك عقب الدعوة التى أطلقها وفد من المهنيين والأكاديميين المصريين في الولايات المتحدة حيث دعوا لحملة توقيعات بين الجاليات المصرية في أمريكا والعالم، وتوجيه رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحثه على تفعيل مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان؛ لضمان الحقوق المشروعة لمصر في نهر النيل ومنع أي أضرار محتملة للسد يمكن أن تؤثر على حياة ووجود أكثر من 110 ملايين مواطن مصري، يعيشون على طول الشريط الضيق لوادى النيل والدلتا.تقييم شامل وحملة إلكترونيةكما أعد الوفد تقييما شاملا لتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر؛ استعدادًا لتسليمه للبيت الأبيض، أوضحوا خلاله أن مناخ مصر شديد الجفاف (95% منها صحراء)، وتستمد 97% من مياهها من نهر النيل وليست لديها أي مصادر أخرى للمياه، مؤكدين أن نهر النيل هو مسألة حياة ووجود لأكثر من 110 ملايين مواطن مصري.من جانبها ثمنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إطلاق الجالية المصرية بالولايات المتحدة حملة الكترونية للتوقيع على مذكرة لحث الإدارة الأمريكية على بذل المزيد من الجهود لدعم مفاوضات سد النهضة وحماية حقوق مصر المائية في نهر النيل، واستعدادهم لتنظيم تظاهرة أمام البيت الأبيض اليوم الأحد الساعة 11 صباحًا بتوقيت واشنطن، والساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن هذا ليس بغريب على المصريين بالخارج؛ فإن المصري بالخارج لديه روح من الولاء والانتماء لوطنه الأم مهما مرت سنوات تواجده بالخارج، مشيرة إلى أن المصريين بالخارج لم ولن يتأخروا عن دعم وطنهم والوقوف بجانبه في أصعب الظروف، مقدمة الشكر لكل من شارك في هذه الحملة سواء بالإعداد لها أو المشاركة بها عن طريق توقيعه بالاستمارة الالكترونية.وكشفت وزيرة الهجرة عن حرص شباب المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث على المشاركة في الحملة، حيث وقعوا على المذكرة التي تؤكد حق مصر في نهر النيل، لافتة إلى أن آخر وفد شبابي من كندا وأستراليا قد وقعوا على الاستمارة التي تؤيد حقوق مصر المائية، وذلك انطلاقًا من شعورهم بالمسئولية تجاه بلدهم الأم، وهذا ما نستهدفه خلال ملتقيات الشباب التي تعدها وزارة الهجرة لربطهم بوطنهم الأم.كيف نشارك في الحملةوللمشاركة في الحملة يجب أولًا تسجيل بياناتك في الخانات الموضحة في استمارة التوقيع، الاسم، ورقم جواز السفر، ثانيا يتم وضع علامة تدل على رأيك في التصويت، موافق أم غير موافق، ثالثًا اضغط على خانة "submit" لتوثيق مشاركتك في التصويت.للتسجيل والمشاركة: من هناhttp://chng.it/wZFxxXVvHW