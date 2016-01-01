

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي جديد.. فيديو الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لمنخفض جوي جديد.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة استقرار فى الأحوال الجوية بدأت من ظهر أمس، كما انعدمت فرص سقوط الأمطار، وهدأت سرعات الرياح، لافتة إلى أنه حتى الآن جميع الطرق مفتوحة بأمان وبدأت حركة الملاحة تعود لطبيعتها، مؤكدة أن الشمس ساطعة معظم النهار اليوم الأحد، وأن الطقس اليوم الأحد معتدل.



وأضافت إيمان شاكر، خلال حديثها ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الشبورة المائية خفيفة على بعض الطرق فى الصباح الباكر، مشيرة إلى أن الطقس دافئ خلال النهار، وشديد البرودة خلال ساعات الليل، موضحة أنه خلال الساعات الأخيرة انتشرت شائعة تداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى وهى أن مصر ستتعرض لمنخفض جوى آخر نهاية الاسبوع، لافتة إلى أن المنخفض الجوى سيكون بسيطا جدًا وسيكون هناك فرص لسقوط الأمطار خفيفة جدًا.



وتابعت أن فصل الشتاء مستمر حتى يوم 20 مارس القادم، وسيبدأ الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة بداية من يوم 21 مارس، ونصحت المواطنين بعدم تخفيف الملابس نظرًا للتقلبات الجوية، كما نصحت القائدين بالقيادة بهدوء خاصة فى الصباح الباكر على الطرق الساحلية والقريبة من المسطحات المائية.

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وأشارت إلى أن فرص تساقط الامطار ستبدأ يوم الثلاثاء على السواحل الشمالية وستصل إلى الوجه البحرى والقاهرة نهاية الأسبوع.