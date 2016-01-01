تجنب العديد من الأشخاص تناول هذا المشروب يوميا على الريق، مع العلم أن له العديد من الفوائد الصحية أبرزها علاج الصداع تخلص الجسم من السموم نسف الوزن الزائد وزيادة الشعور بالشبع.
كشف الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائي التغذية عن علاج للصداع وتخليص الجسم من السموم.
ونصح شمس بتناول كوب ماء على معدة خاوية، من أجل الاستفادة بعدد كبير من الفوائد الصحية للجسم كامل ولجميع أجهزة الجسم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على كوب من هذا المشروب على الريق ينظف الجسم وينسف الوزن ويعالج الصداع
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق