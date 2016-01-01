إذا كنت تحاولين تقديم فطار مختلف لأسرتك يمكنك أن تتعرفي على أصناف جديدة لفطار لذيذ وغير مكلف ، يمكنك تقديم بيتزا البيض مع سلطة الجبنة المقلية وعصير جوافة باللبن هذه الوجبة تكون مليئة بالفيتامينات ووجبة متكاملة غذائية.
- بيتزا البيض:
المقادير : 4 بيضات ، ملح وفلفل اسمر حسب الرغبة ، نصف كوب دقيق ،
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر ، ملعقتين كاتشاب ، جبن موتزاريلا مبشور
الحشو
حسب المتوفر عندك فلفل ألوان أو زيتون أو بصل
- الطريقة
- نخفق البيض مع الملح والفلفل
- ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهم جيدا الى ان يتجانس الخليط تماما
- ندهن طاوة تيفال بقليل من الزيت ونسخنها ثم نضع الخليط ونغطيها الى ان ينضج على نار متوسطة
بعد نضج البيض نضيف كاتشاب ثم بعض من الجبن ثم الحشو ثم جبن مرة اخرى
ونغطيها مرة اخرى لدقيقة او اثنين ليسيح الجبن ليسيح الجبن ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا
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التعليقات على هنفطر إيه النهارده .. بيتزا البيض والجبنة المقلية وعصير جوافة باللبن
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