ريال مدريد يجدد اهتمامه بضم ماني

آخر الأخباراخبار الرياضة › ريال مدريد يجدد اهتمامه بضم ماني

صورة الخبر: السنغالي ساديو ماني
السنغالي ساديو ماني

جدد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، اهتمامه بضم الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن تألق ماني مع ليفربول، جعل الفرنسي زين الدين زيدان يرغب بشدة في ضمه، حيث بات اللاعب السنغالي هو اختياره الأول لدعم خط هجوم الميرنجي.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن مسؤولي ريال مدريد، تواصل بالفعل مع وكيل ماني، وأبلغه برغبة النادي في التعاقد معه.

وأشارت إلى أن ريال مدريد، لديه ثقة في إغراء ساديو ماني بارتداء قميص الملكي، وخوض تجربة جديدة.

وكان ماني على وشك الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي، ولكن استقالة زيدان من قيادة الميرنجي أوقفت الصفقة.

المصدر: صحيفة "ميرور" الإنجليزية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ريال مدريد يجدد اهتمامه بضم ماني

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50169

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435399%2F%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2584%2D%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25AF%2D%25D9%258A%25D8%25AC%25D8%25AF%25D8%25AF%2D%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587%2D%25D8%25A8%25D8%25B6%25D9%2585%2D%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager