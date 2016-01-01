أعرب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن استيائه من بيان النادي الأهلي عقب إعلان قرارات لجنة الانضباط بشأن أحداث الشغب بمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات.
وأكد محمد فضل في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أنه تحدث مع محمود الخطيب رئيس الأهلي قبل إعلان القرارات وأخبره بتفاصيل ما حدث بمباراة السوبر، ليفاجأ عقب ذلك ببيان الأهلي المسيء له، كما وصف.
وأضاف محمد فضل أن لجنة الانضباط استندت على سي دي من مجلس أبو ظبي لما حدث بالمباراة بالإضافة لـ سي دي الـ VAR.
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التعليقات على محمد فضل: أنا السبب في عقوبة مرتضى منصور.. ومستاء من بيان الأهلي
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