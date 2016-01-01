طالع تصريحات محمود علاء بعد تجديد عقده مع الزمالك

آخر الأخباراخبار الرياضة › طالع تصريحات محمود علاء بعد تجديد عقده مع الزمالك

صورة الخبر: محمود علاء
محمود علاء

أعرب محمود علاء، مدافع فريق الزمالك، عن سعادته البالغة بتجديد تعاقده مع النادي، واستمراره في القلعة البيضاء، لمدة 5 سنوات أخرى.

وقال علاء، في تصريحات لقناة الزمالك: "أبذل أقصى ما لدي لمساعدة زملائي في الملعب، من أجل عيون جماهير الزمالك".

وأضاف: "لدينا طموحات كبيرة، ونتطلع لحصد المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "هدفنا التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، شرف لي اللعب في صفوف الزمالك، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن جماهيرنا دائمًا".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طالع تصريحات محمود علاء بعد تجديد عقده مع الزمالك

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
96961

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435396%2F%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%2D%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25AF%2D%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A1%2D%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25AF%2D%25D8%25AA%25D8%25AC%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25AF%2D%25D8%25B9%25D9%2582%25D8%25AF%25D9%2587%2D%25D9%2585%25D8%25B9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager