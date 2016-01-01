طالع تصريحات محمود علاء بعد تجديد عقده مع الزمالك



محمود علاء محمود علاء

أعرب محمود علاء، مدافع فريق الزمالك، عن سعادته البالغة بتجديد تعاقده مع النادي، واستمراره في القلعة البيضاء، لمدة 5 سنوات أخرى.



وقال علاء، في تصريحات لقناة الزمالك: "أبذل أقصى ما لدي لمساعدة زملائي في الملعب، من أجل عيون جماهير الزمالك".



وأضاف: "لدينا طموحات كبيرة، ونتطلع لحصد المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة".

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وتابع: "هدفنا التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، شرف لي اللعب في صفوف الزمالك، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن جماهيرنا دائمًا".