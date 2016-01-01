أعرب محمود علاء، مدافع فريق الزمالك، عن سعادته البالغة بتجديد تعاقده مع النادي، واستمراره في القلعة البيضاء، لمدة 5 سنوات أخرى.
وقال علاء، في تصريحات لقناة الزمالك: "أبذل أقصى ما لدي لمساعدة زملائي في الملعب، من أجل عيون جماهير الزمالك".
وأضاف: "لدينا طموحات كبيرة، ونتطلع لحصد المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة".
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التعليقات على طالع تصريحات محمود علاء بعد تجديد عقده مع الزمالك
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