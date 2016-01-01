ما زال فيروس كورونا، الذي استنفر العالم برمته لمحاربته، يتمدد في إيران، ويتوسع بين صفوف المسؤولين والقوى الأمنية أيضاً.
فبعد أن أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، الأربعاء الماضي وفاة 5 من عناصر الحرس جراء "كوفيد 19" ، تسلل الأخير إلى صفوف الجيش، وتحديدا القوات الجوية.
وفي التفاصيل، أعلن حاكم محافظة خوزستان (جنوب البلاد)، غلام رضا شريعتي، تسجيل أول إصابتين في صفوف عناصر القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني بمدينة دزفول جنوب غربي المحافظة.
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التعليقات على بعد الحرس الثوري.. كورونا يتسلل إلى الجيش في إيران
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