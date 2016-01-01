بعد الحرس الثوري.. كورونا يتسلل إلى الجيش في إيران



كورونا يتسلل إلى الجيش في إيران كورونا يتسلل إلى الجيش في إيران

ما زال فيروس كورونا، الذي استنفر العالم برمته لمحاربته، يتمدد في إيران، ويتوسع بين صفوف المسؤولين والقوى الأمنية أيضاً.



فبعد أن أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، الأربعاء الماضي وفاة 5 من عناصر الحرس جراء "كوفيد 19" ، تسلل الأخير إلى صفوف الجيش، وتحديدا القوات الجوية.



وفي التفاصيل، أعلن حاكم محافظة خوزستان (جنوب البلاد)، غلام رضا شريعتي، تسجيل أول إصابتين في صفوف عناصر القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني بمدينة دزفول جنوب غربي المحافظة.

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وأضاف، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية ليل السبت أن شخصين من عناصر القاعدة الجوية الرابعة التابعة للجيش والمعروف بقاعدة "وحدتي"، في مدينة دزفول، ثبت إصابتهما بالفيروس.12729 مصاباً في البلاديذكر أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت السبت عن 97 وفاة جديدة جراء وباء كورونا المستجد ما يرفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 611 في إيران، مع تسجيل ارتفاع جديد أيضاً بعدد الإصابات.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز "تمّ تسجيل 1365 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" ما يرفع عدد المصابين في إيران إلى 12729.كما أضاف أن أكثر من 4300 شخص تأكدت إصابتهم بالعدوى قد تعافوا حتى الآن.