حسم الجدل.. هذه صورة نتيجة فحص ترمب حول كورونا

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صورة الخبر: الرئيس الأميركي، دونالد ترمب
الرئيس الأميركي، دونالد ترمب

بعد أيام من الجدل، حسمت واشنطن المعلومات في ما يتعلق بصحة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، و أعلن طبيب البيت الأبيض أنّ ترمب غير مصاب بكورونا المستجدّ، كاشفا بذلك نتيجة الفحص الطبّي الذي خضع له بعدما كان على اتّصال مباشر مع عدد من أعضاء وفدٍ برازيلي تبيّن أنّهم مصابون بالفيروس.

وقال الطبيب شون كونلي "تلقّيت هذا المساء تأكيداً بأنّ اختبار (فيروس كورونا) سلبيّ". وأضاف "بعد أسبوع على تناوله العشاء في مارالاغو (في فلوريدا) مع الوفد البرازيلي، لا يُظهر الرئيس أيّ أعراض".

وكان الرئيس الأميركي، أعلن في وقت سابق السبت خلال مؤتمر صحفي خضوعَه لفحوصات طبية تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وذلك بعد طول جدل وإشاعات حول إصابة ترمب بالفيروس.

إلى ذلك، ذكر أن عدد وفيات كورونا في أميركا بلغ 50 شخصا، معربا عن أمله ألا تزداد الوفيات، وحمّل الصين مسؤولية انتشار الفيروس. كما أكد تخصيص نحو 4 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا، وتحدث عن توافر 50 مليار دولار ضمن خطة الطوارئ.

وأثنى على التعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس فيما يخص حزمة تشريعية لمواجهة آثار كورونا.

وأشار إلى توفير فحص كورونا مجانا لمن يحتاجه وستتحمل الحكومة الفيدرالية تكلفته.

المصدر: alarabiya

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