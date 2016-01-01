5 أخطاء تفسد مكياجك خلال اليوم.. رذاذ التثبيت والبرايمير مش رفاهية



أخطاء تفسد مكياجك أخطاء تفسد مكياجك



تحرص المرأة على الظهور بكامل أناقتها أمام زملائها في العمل أو أصدقائها بالتجمعات المختلفة، لذلك تستخدم مستحضرات التجميل التي تساعدها على تحديد ملامحها وإخفاء عيوب البشرة من ندوب ومناطق داكنة وغيرها، من المشاكل التي تتسبب في إحراج المرأة، لكنها تفاجأ خلال اليوم بتلاشى بعض المساحيق من وجهها، نتيجة تجاهلها لاستخدام بعض الأدوات التي تساعد فى الحفاظ على المكياج لأطول فترة ممكنة، والتي نتعرف عليها في السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " thelist" .



عدم وضع البرايمر

يعتبر من الأخطاء الشائعة التي تتسبب في تلاشى المكياج هو تجنب استخدام "البرايمر"، الذى قبل وضع المكياج حيث يساعد على تنعيم البشرة، ويفضل أن يكون خاليا من الزيوت لضمان الحفاظ على المكياج على مدار اليوم، وخاصة صاحبات البشرة الجافة، وذلك لتجنب تسبب كريم الأساس والكونسيلر ببقع على الوجه.



استخدام رذاذ التثبيت

ينصح أيضاً بجانب استخدام البرايمر، وضع رذاذ التثبيت بعد المكياج، والذى يحافظ على بقاء المكياج لأطول فترة ممكنة، ولكن ينصح بإغمضاض العين عند الرش لتجنب التعرض لأى أذى.

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إغفال استخدام بودرة شفافةإغفال استخدام بودرة شفافة، الذى يعمل على منع الوجه من أن يصبح لامعًا، كما يناسب مختلف أنواع البشرة، ويفضل وضع طبقة خفيفة على الوجه بعد وضع طبقات المكياج، مثل برايمر، كريم الأساس، وأحمر الخدود، والتي تساعد بالحصول على بشرة ناعمة وخالية من العيوب.استخدام كريم أساس غير مناسبيعتبر من الأخطاء المتسببة في تلاشى المكياج خلال اليوم، هو استخدام كريم أساس غير مناسب لنوع ولون البشرة، حيث يجب أن تكون تركيبة كريم الأساس متوازنه في البشرة الطبيعية، وغير لامعة أو متوهجة.وضع المزيد من المكياجيعتبر من الأخطاء الشائعة أيضاً وضع المزيد من المكياج بالوجه، والذى يتسبب في ظهور المرأة أكبر من عمرها الحقيقى، بالإضافة إلى حدوث بهتان بالمكياج، لذلك يفضل وضع طبقة خفيفة من المكياج مع اتباع النصائح السابقة.