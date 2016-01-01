تحرص المرأة على الظهور بكامل أناقتها أمام زملائها في العمل أو أصدقائها بالتجمعات المختلفة، لذلك تستخدم مستحضرات التجميل التي تساعدها على تحديد ملامحها وإخفاء عيوب البشرة من ندوب ومناطق داكنة وغيرها، من المشاكل التي تتسبب في إحراج المرأة، لكنها تفاجأ خلال اليوم بتلاشى بعض المساحيق من وجهها، نتيجة تجاهلها لاستخدام بعض الأدوات التي تساعد فى الحفاظ على المكياج لأطول فترة ممكنة، والتي نتعرف عليها في السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " thelist" .
عدم وضع البرايمر
يعتبر من الأخطاء الشائعة التي تتسبب في تلاشى المكياج هو تجنب استخدام "البرايمر"، الذى قبل وضع المكياج حيث يساعد على تنعيم البشرة، ويفضل أن يكون خاليا من الزيوت لضمان الحفاظ على المكياج على مدار اليوم، وخاصة صاحبات البشرة الجافة، وذلك لتجنب تسبب كريم الأساس والكونسيلر ببقع على الوجه.
استخدام رذاذ التثبيت
ينصح أيضاً بجانب استخدام البرايمر، وضع رذاذ التثبيت بعد المكياج، والذى يحافظ على بقاء المكياج لأطول فترة ممكنة، ولكن ينصح بإغمضاض العين عند الرش لتجنب التعرض لأى أذى.
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التعليقات على 5 أخطاء تفسد مكياجك خلال اليوم.. رذاذ التثبيت والبرايمير مش رفاهية
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