فى ثوان معدودة ..أسهل وأسرع طريقة لتقشير الثوم

تحتار ربة المنزل، فى توفير الوقت والمجهود، أثناء قيامها بالطهى أو تنظيف المنزل ،كما أن بعض ربات المنزل لا يفضلن تقشير الثوم ويلجأن لشرائه مفصص ومفروم ،ولكن يواجهن مذاق مختلف للثوم المخزن فى أعداد الطعام ،لذلك نقدم لكم أسهل وأسرع طريقة لتقشير الثوم .
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو حقق أكثر من 15 مليون مشاهدة عن أسرع حيلة لتقشير الثوم، وبدون التصاق رائحته فى اليدين.
ظهرت من خلال مقطع الفيديو سيدة تدعى فلينتينا، وهي تغرس رأس السكين في كل فص ثم تسحبه من بين الفصوص الأخرى ، ليخرج الفص بالكامل مقشر ونظيف، لتضعه فى الإناء أسفل يديها وتكرر الطريقة سريعا ألى أن تنتهي من تفصيص رأس الثوم بالكامل دون أدني مجهود .
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