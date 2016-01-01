للمبتدئات.. طريقة عمل كشك الماظ

إذا كنت تحاولين تقديم أكلات مختلفة لأسرتك يمكنك أن تتعرفي علي طريقة عمل كشك الماظ
المقاديـر
كوب ارز مغسول
1 لتر مرقة
نصف لتر لبن
نصف كوب لبن رايب او زبادى
2 ملعقة كبيرة دقيق
للتقلية
2 ملعقة كبيرة سمن
2 حبة بصل مفروم ناعم
5 فصوص توم مفروم
معلقة كبيرة كسبرة ناشفه
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