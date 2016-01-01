الإجهاض هو فقدان الحمل بصورة تلقائية قبل الأسبوع العشرين وتنتهي نحو 10 إلى 20 بالمائة من حالات الحمل المعروفة بالإجهاض، لكن من المرجح أن العدد الحقيقي أكبر لأن العديد من عمليات الإجهاض تحدث في بداية الحمل دون أن تدرك المرأة أنها حامل، تحدث معظم حالات الإجهاض قبل الأسبوع الثاني عشر من الحمل.
وكشف موقع mayoclinic، عن أعراض الاجهاض:
قد تتضمن علامات الإجهاض وأعراضه:
- النزف والتبقيع المهبلي
- ألمًا أو تقلصًا في البطن أو أسفل الظهر
- مرور السوائل أو الأنسجة من المهبل
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على تحذير للحوامل .. مشروب شائع يؤدي إلى الإجهاض
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق