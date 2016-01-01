تحذير للحوامل .. مشروب شائع يؤدي إلى الإجهاض



تحذير للحوامل تحذير للحوامل



الإجهاض هو فقدان الحمل بصورة تلقائية قبل الأسبوع العشرين وتنتهي نحو 10 إلى 20 بالمائة من حالات الحمل المعروفة بالإجهاض، لكن من المرجح أن العدد الحقيقي أكبر لأن العديد من عمليات الإجهاض تحدث في بداية الحمل دون أن تدرك المرأة أنها حامل، تحدث معظم حالات الإجهاض قبل الأسبوع الثاني عشر من الحمل.



وكشف موقع mayoclinic، عن أعراض الاجهاض:

قد تتضمن علامات الإجهاض وأعراضه:



- النزف والتبقيع المهبلي

- ألمًا أو تقلصًا في البطن أو أسفل الظهر

- مرور السوائل أو الأنسجة من المهبل

قد يعجبك أيضا...

الوقاية من الاجهاض- ابحثي عن رعاية لما قبل الولادة بانتظام.- تجنبي عوامل الخطر المعروفة التي تؤدي إلى الإجهاض، كالتدخين وتناول الكحول واستخدام العقاقير غير المشروعة.- تناولي الفيتامينات المتعددة يوميًا.- الحد من من كافيين، أوضحت دراسة حديثة مدى ارتباط تناول أكثر من اثنين من المشروبات التي تحتوي على الكافيين في اليوم بكونكِ أكثر عرضة للإجهاض ومن هذة المشروبات القهوة والشاي ومشروبات الطاقة.