تحذير للحوامل .. مشروب شائع يؤدي إلى الإجهاض

آخر الأخبارالصحة والجمال › تحذير للحوامل .. مشروب شائع يؤدي إلى الإجهاض

صورة الخبر: تحذير للحوامل
تحذير للحوامل


الإجهاض هو فقدان الحمل بصورة تلقائية قبل الأسبوع العشرين وتنتهي نحو 10 إلى 20 بالمائة من حالات الحمل المعروفة بالإجهاض، لكن من المرجح أن العدد الحقيقي أكبر لأن العديد من عمليات الإجهاض تحدث في بداية الحمل دون أن تدرك المرأة أنها حامل، تحدث معظم حالات الإجهاض قبل الأسبوع الثاني عشر من الحمل.

وكشف موقع mayoclinic، عن أعراض الاجهاض:
قد تتضمن علامات الإجهاض وأعراضه:

- النزف والتبقيع المهبلي
- ألمًا أو تقلصًا في البطن أو أسفل الظهر
- مرور السوائل أو الأنسجة من المهبل

الوقاية من الاجهاض

- ابحثي عن رعاية لما قبل الولادة بانتظام.
- تجنبي عوامل الخطر المعروفة التي تؤدي إلى الإجهاض، كالتدخين وتناول الكحول واستخدام العقاقير غير المشروعة.
- تناولي الفيتامينات المتعددة يوميًا.
- الحد من من كافيين، أوضحت دراسة حديثة مدى ارتباط تناول أكثر من اثنين من المشروبات التي تحتوي على الكافيين في اليوم بكونكِ أكثر عرضة للإجهاض ومن هذة المشروبات القهوة والشاي ومشروبات الطاقة.

المصدر: موقع mayoclinic

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحذير للحوامل .. مشروب شائع يؤدي إلى الإجهاض

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66201

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435387%2F%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B0%25D9%258A%25D8%25B1%2D%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584%2D%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A8%2D%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B9%2D%25D9%258A%25D8%25A4%25D8%25AF%25D9%258A%2D%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B6&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager