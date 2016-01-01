المدخنون أكثر عرضة لـ أمراض الأوعية الدموية لهذا السبب .. فيديو

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صورة الخبر: المدخنون
المدخنون

قال الدكتور رأفت عبد العزيز نجا أستاذ ورئيس قسم الأوعية الدموية السابق بكلية الطب جامعة اسكندرية، أنه تبدأ أمراض الأوعية والأوردة الدموية مع حدوث انسداد في الشرايين، وهو الأمر الذي يتسبب في تصلب الشرايين فيما بعد.

واكد في تصريح خاص لكاميرا موقع «صدى البلد» الإخباري، إلى أن الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الأوعية الدموية، وهم: الرجال المدخنون، والأشخاص الذين ليس لديهم حياة نشيطة، اى لا يمارسون أي نوع من أنواع النشاط البدني والرياضة.

وأفاد نجا، بأن الرياضة يمكن أن تقي الرجال من الإصابة بأمراض الأوعية الدموية وانسداد الشرايين، حيث أنها تعمل على تدفق الدم وتجديد الدورة الدموية في أطراف الجسم.

فيما أضاف، أن أمراض الأوردة منتشرة بين السيدات، حيث أن أغلبها تظهر في صورة دوالي لديهم، حيث يمكن للسيدات أن تقي نفسها من الإصابة بأمراض الأوردة عبر انقاص الوزن، وأيضا ممارسة الرياضة.

وإليكم اللقاء كامل من هنا..

المصدر: elbalad

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