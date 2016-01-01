قال الدكتور رأفت عبد العزيز نجا أستاذ ورئيس قسم الأوعية الدموية السابق بكلية الطب جامعة اسكندرية، أنه تبدأ أمراض الأوعية والأوردة الدموية مع حدوث انسداد في الشرايين، وهو الأمر الذي يتسبب في تصلب الشرايين فيما بعد.
واكد في تصريح خاص لكاميرا موقع «صدى البلد» الإخباري، إلى أن الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الأوعية الدموية، وهم: الرجال المدخنون، والأشخاص الذين ليس لديهم حياة نشيطة، اى لا يمارسون أي نوع من أنواع النشاط البدني والرياضة.
وأفاد نجا، بأن الرياضة يمكن أن تقي الرجال من الإصابة بأمراض الأوعية الدموية وانسداد الشرايين، حيث أنها تعمل على تدفق الدم وتجديد الدورة الدموية في أطراف الجسم.
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التعليقات على المدخنون أكثر عرضة لـ أمراض الأوعية الدموية لهذا السبب .. فيديو
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