تناول الأدوية الأبرز .. 5 أسباب غريبة ينتج عنها الدوخة المفاجئة

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اسباب الدوخة المفاجئة


نشرت الدكتورة سهام سوقية أستشارى الصحة والتغذية، منشور عبر صفحتها الشخصية على الفيسبوك، وتشرح فيه أهم الأسباب التى يمكن أن تؤدي إلى الدوخة المفاجئة.

أسباب الدوخة المفاجئة

- مع التقدم ​​في العمر نلاحظ أن قوتنا ليست كما كانت عليه من قبل، أو أننا غير قادرين على المشاركة في الأنشطة أو المهام التي كنا نستطيع القيام بها من قبل، وغالبا ما تتزامن مشكلات التوازن والدوخة مع تقدم السن

- كما يمكن ان تنتج فى بعض الأحيان عن تناول بعض الأدوية

- وذكرت المعاهد الوطنية للصحة بوجود أكثر من عشرة اضطرابات توازن مختلفة تؤدي للدوخة المفاجئة

أمّا الأكثر شيوعا هي ، ((التهاب الأذن الداخلية ))

- الدوار الموضعي الحميد : يسبب هذا النوع من الدوخة المفاجئة نوبات قصيرة من الدوخة الخفيفة إلى الشديدة والتي غالبًا ليست بحاجة لعلاج لأنها تأتي كل فترة وتختفي من تلقاء نفسها
- التهاب التيه أو التهاب الأذن الداخلية : عندما تكون الأذن الداخلية ملتهبة بالتالي تسبب فقدان التوازن أو الدوار

- مرض منيير : وهو اضطراب في الأذن الداخلية يمكن أن يؤثر على السمع والتوازن

- التهاب الأعصاب الدهليزي : هجمات مفردة أو متعددة من الدوار أو حالة دائمة تتناقص على مدى ثلاثة إلى ستة أسابيع

- الناسور التيهي : فتحة غير طبيعية بين الأذن الوسطى المليئة بالهواء والأذن الداخلية المملوءة بالسوائل

- متلازمة دي ديبروكمينت : يسبب عدم التوازن أو الإحساس المتأرجح غالبا ما يشعر به المصاب وينظر إليه بعد الحركة

المصدر: elbalad

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