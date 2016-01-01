4 خطوات سحرية تحميك من التهاب الجلد



التهاب الجلد التهاب الجلد

التهابات الجلد هي مصطلح عام يصف تهيُّج الجلد، والتهاب الجلد هو حالة عامة يكون لها أسباب عديدة وتَحدُث بأشكال عديدة وهو يتضمَّن الحكة، أو جفاف الجلد، أو الطفح الجلدي، أو التورُّم، أو الاحمرار، أو قد يُسبِّب ظهور بثور على الجلد، أو قروح ونز وتقشُّر وتفتُّت الجلد وتشمل الأمثلة عن هذه الحالة التهاب الجلد التأتُّبي (الإكزيما)، وقشرة الرأس، والتهاب الجلد التماسي وفقا لموقع mayoclinic.



تتضمن عوامل خطر التهاب الجلد ما يلي:



- يمكن أن يحدث التهاب الجلد في أي عمر، ولكن يبدأ عادةً التهاب الجلد التأتُّبي (الإكزيما) في الطفولة المبكرة.

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- الحساسية والربو فالأشخاص الذين لديهم تاريخ شخصي أو عائلي يتضمن الإكزيما أو الحساسية أو حمى القش أو الربو أكثر عرضةً للإصابة بالتهاب الجلد التأتبي.- قد يزداد خطر تعرضك للإصابة بالتهاب الجلد المثِّيِّ إذا كنت مصابًا بحالات صحية معينة، مثل فشل القلب الاحتقاني ومرض باركنسون وفيروس نقص المناعة البشرية.الوقاية- احرص على ارتداء ملابس واقية عند أداء مهمة تنطوي على استخدام مواد مهيجة أو مواد كيميائية كاوية.- تجنب الإصابة بجفاف الجلد باتباع هذه العادات عند الاستحمام:الاغتسال أو الاستحمام في وقت قصير: حدد وقت الاستحمام أو الاغتسال بحيث لا يتجاوز من 5 إلى 10 دقائق. استخدم المياه الدافئة بدلًا من الساخنة كذلك، قد يكون حمام الزيت مفيدًا.استخدم منظف لطيف غير صابوني: اختر أنواع منظفات غير صابونية وخالية من العطور المضافة وقد تسبب بعض أنواع الصابون جفاف الجلد.جفف جسمك بلطف: بعد الاستحمام، ربت بلطف على بشرتك لتجفيفها باستخدام منشفة ناعمة.رطب جلدك: بينما ما يزال جلدك رطبًا، رطبه باستخدام زيت أو كريم أو مرطب وجرب أنواعًا مختلفة من المنتجات حتى تجد المناسب لك.