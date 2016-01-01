ارتفاع وفيات كورونا في إسبانيا.. والحكومة تدرس إغلاق البلاد

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ارتفاع وفيات كورونا في إسبانيا

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا، أعلنت إسبانيا تسجيل 70 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع استعداد الحكومة إلى "إغلاق البلد".

وأعلنت السلطات الإسبانية تسجيل 70 وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 190، بالتزامن مع استعداد الحكومة "لإغلاق" البلد.

وذكرت مسودة وثيقة رسمية أن الحكومة الإسبانية تعتزم فرض إغلاق على كل سكان البلاد، البالغ عددهم 47 مليون نسمة، ابتداء من الاثنين المقبل، في إطار حالة طوارئ تستمر 15 يوما لمكافحة فيروس كورونا.

وأظهرت المسودة أن الحكومة ستطلب من المواطنين أن يلزموا بيوتهم وعدم الخروج إلا لشراء الطعام والدواء، أو الذهاب إلى المستشفيات أو العمل، أو غيرها من الأمور الطارئة.

وأشارت المسودة إلى أنه سيتم تقليص كل وسائل النقل العام في إسبانيا، وأن السلطات ستطلب من شركات الطيران والقطارات والحافلات والسفن تقليص خدماتها إلى النصف تقريبا، كي لا يمكن لأي طائرة أو قطار أو حافلة أو وسيلة نقل أخرى أن تحمل سوى ثلث كامل حمولتها.

المصدر: سكاي نيوز عربية - أبوظبي

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