في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في أوروبا، أعلنت إسبانيا تسجيل 70 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع استعداد الحكومة إلى "إغلاق البلد".
وأعلنت السلطات الإسبانية تسجيل 70 وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 190، بالتزامن مع استعداد الحكومة "لإغلاق" البلد.
وذكرت مسودة وثيقة رسمية أن الحكومة الإسبانية تعتزم فرض إغلاق على كل سكان البلاد، البالغ عددهم 47 مليون نسمة، ابتداء من الاثنين المقبل، في إطار حالة طوارئ تستمر 15 يوما لمكافحة فيروس كورونا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على ارتفاع وفيات كورونا في إسبانيا.. والحكومة تدرس إغلاق البلاد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق