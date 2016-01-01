هنتعشى إيه النهاردة؟.. بان كيك بالجبن مع البطاطس الودجز اللذيذة



البان كيك البان كيك

يعد البان كيك بالجبنة من الوجبات سهلة التحضير و شهية و مناسبة ويمكن تقديمها لأبنائك بدلًا من الساندوتشات، وتحوي على العديد من الفيتامينات.



ولذلك نقدم لكم طريقة عمل البان كيك بالجبن مع البطاطس الودجز



مقادير البان كيك

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- 2 كوب دقيق- كوب ونصف كوب حليب- نصف كوب جبنة بيضاء- 2 بيضة- 2 ملعقة كبيرة زيت- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر- رشة فلفل أسود- رشة سكر- رشة ملحخطوات تحضير البان كيك- يوضع الحليب في الخلاط، ويضاف إليه الجبنة والبيض والزيت، ويضرب جيدًا.- يضاف الملح والسكر والبيكينج باودر والدقيق والفلفل الأسود، ويضرب مرة اخرى حتى يتجانس ونحصل على خليط شبه سائل.- يوضع الزيت في مقلاة غير قابلة للإلتصاق على النار حتى يسخن.- يصب الخليط في المقلاة ليكون أقراص متوسطة الحجم.- يقلب على الجانبين حتى يحمر، وتكرر العملية حتى إنتهاء الكمية.- يوضع في الطبق، ويقدم.مكونات البطاطس الودجز- خمس حبات من البطاطس.- كوب واحد من الحليب.- بيضة واحدة.- كوب واحد من الطحين.- ملعقة كبيرة من الملح.- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.- ربع ملعقة صغيرة من البابربكا.- نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.- بهارات البطاطس.- زيت للقلي.طريقة تحضير البطاطس الودجز- نحضر البطاطس بغسلها جيدًا بالماء لإزالة الأتربة عنها، لأن قشور البطاطس مهمة.- بعد مرحلة الغسيل نقطع البطاطس على شكل شرائح سميكة مثل شرائح التفاح.- بعد ذلك نسلق البطاطس في الماء المغلي مدة خمس عشرة دقيقة لتكون نصف ناضجة.- نخرج البطاطس من الماء لتتبيلها بالملح، والفلفل، والبهارات، والبابريكا، والثوم جيدًا.- نقلي البطاطس بالزيت النباتي تمامًا، كما نقلي البطاطس العادية حتى يصبح لونها ذهبيًا وأشقر، وبذلك نكون قد حصلنا على بطاطس ودجز المقرمشة.- نُقدمها مع المايونيز ووجبات الغداء التي تحتاج إلى طبق جانبي من البطاطس.