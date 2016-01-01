هنتعشى إيه النهاردة؟.. بان كيك بالجبن مع البطاطس الودجز اللذيذة

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صورة الخبر: البان كيك
البان كيك

يعد البان كيك بالجبنة من الوجبات سهلة التحضير و شهية و مناسبة ويمكن تقديمها لأبنائك بدلًا من الساندوتشات، وتحوي على العديد من الفيتامينات.

ولذلك نقدم لكم طريقة عمل البان كيك بالجبن مع البطاطس الودجز

مقادير البان كيك

- 2 كوب دقيق
- كوب ونصف كوب حليب
- نصف كوب جبنة بيضاء
- 2 بيضة
- 2 ملعقة كبيرة زيت
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- رشة فلفل أسود
- رشة سكر
- رشة ملح

خطوات تحضير البان كيك
- يوضع الحليب في الخلاط، ويضاف إليه الجبنة والبيض والزيت، ويضرب جيدًا.
- يضاف الملح والسكر والبيكينج باودر والدقيق والفلفل الأسود، ويضرب مرة اخرى حتى يتجانس ونحصل على خليط شبه سائل.
- يوضع الزيت في مقلاة غير قابلة للإلتصاق على النار حتى يسخن.
- يصب الخليط في المقلاة ليكون أقراص متوسطة الحجم.
- يقلب على الجانبين حتى يحمر، وتكرر العملية حتى إنتهاء الكمية.
- يوضع في الطبق، ويقدم.


مكونات البطاطس الودجز
- خمس حبات من البطاطس.
- كوب واحد من الحليب.
- بيضة واحدة.
- كوب واحد من الطحين.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة من البابربكا.
- نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.
- بهارات البطاطس.
- زيت للقلي.

طريقة تحضير البطاطس الودجز
- نحضر البطاطس بغسلها جيدًا بالماء لإزالة الأتربة عنها، لأن قشور البطاطس مهمة.
- بعد مرحلة الغسيل نقطع البطاطس على شكل شرائح سميكة مثل شرائح التفاح.
- بعد ذلك نسلق البطاطس في الماء المغلي مدة خمس عشرة دقيقة لتكون نصف ناضجة.
- نخرج البطاطس من الماء لتتبيلها بالملح، والفلفل، والبهارات، والبابريكا، والثوم جيدًا.
- نقلي البطاطس بالزيت النباتي تمامًا، كما نقلي البطاطس العادية حتى يصبح لونها ذهبيًا وأشقر، وبذلك نكون قد حصلنا على بطاطس ودجز المقرمشة.
- نُقدمها مع المايونيز ووجبات الغداء التي تحتاج إلى طبق جانبي من البطاطس.

المصدر: elbalad

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