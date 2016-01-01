تعرف علي حقيقة تساقط أحجار من الأهرامات خلال السيول



الأهرامات الأهرامات



نفى أشرف محى الدين مدير منطقة الهرم ما تردد عن تساقط أحجار من الأهرامات خلال موجة الطقس السئ، حيث أكد أن طريقة بنيان الهرم من المستحيل معها تساقط حجارة منها، مشيرا إلى أن ما تساقط هى أحجار بعيدة عن أستار الهرم.



وقال محى الدين خلال جولة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى بمنطقة الأهرامات الأثرية، للاطمئنان على الأوضاع بعد موجة الطقس السيئ: "هناك أحجار بعيدة عن أستار الهرم، يوجد تحتها رمال مع تدافع المياه تساقط بعضها، وهى مثل الأحجار المتواجدة أسفل الاهرامات، ولكنها ليست من أصل البناء".

وأكد محى الدين أن المنطقة لم تغلق أبوابها على مدار اليومين الماضيين، وفى ظل الطقس السئ، بل على الرغم من ذلك كان هناك سياح يتوافدون على المكان بشكل طبيعى، منوها إلى أن جميع العاملين ساهموا فى رفع المياه المتراكمة لعودة الاثر لطبيعته دون تأثر.



وتقفد العنانى بعض المناطق التى لازالت تشهد تجمع للمياه، وتابع عربات شفط المياه وهى تقوم بعملها اليوم.



وأكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار أن المناطق الاثرية لم تشهد أى تأثر سلبى بحالة الطقس السئ والسيول خلال ال48 ساعة الماضية، لافتا إلى أنه قام بتفقد مجموعة من المناطق الاثرية صباح اليوم للإطمئنان على حالتها.



وأشار الدكتور العنانى إلى أنه تفقد مسجد السلطان المنصور قلاوون، وشارع المعز، وقصر البارون، فى حين هناك لجان تقوم بتفقد منطقة مصر القديمة لأنها منطقة منخفضة وقد تتأثر بكميات الامطار، وأضاف قائلا " إذا كان هناك أى خسائر سنعلن عنها فورا".

