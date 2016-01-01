شاهد.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور

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مصر شهدت عواصف ترابية شديدة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن مصر تعرضت خلال الفترة الماضية لـ ظواهر جوية حادة وعنيفة، معقبا: "بدأنا نشوف الثلج بشكل كبير".

وأضاف شاهين خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر شهدت عواصف ترابية شديدة للغاية، وهى كغيرها تتأثر بالتغييرات المناخية التى تحدث فى العالم أجمع على مدار الـ 4 فصول.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد قائلا: "داخلين على ظواهر جوية جديدة والدليل تكرار تساقط الأمطار القوية لدرجة العنف".

وأشار محمود شاهين إلى ضرورة الحذر فى التخطيط خلال الفترات القادمة للتعامل مع التغيرات المناخية الكبرى.

وأكد أنه خلال الثلاثة أشهر القادمة بعد 21 مارس وبدء فصل الربيع سيكون هناك تقلبات جوية شديدة للغاية.

المصدر: elbalad

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