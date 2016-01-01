قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن مصر تعرضت خلال الفترة الماضية لـ ظواهر جوية حادة وعنيفة، معقبا: "بدأنا نشوف الثلج بشكل كبير".
وأضاف شاهين خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر شهدت عواصف ترابية شديدة للغاية، وهى كغيرها تتأثر بالتغييرات المناخية التى تحدث فى العالم أجمع على مدار الـ 4 فصول.
وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد قائلا: "داخلين على ظواهر جوية جديدة والدليل تكرار تساقط الأمطار القوية لدرجة العنف".
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التعليقات على شاهد.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور
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