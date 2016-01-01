تقارير: محمد صلاح ينتقل إلى باريس سان جيرمان

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صورة الخبر: محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول

كشفت تقارير إعلامية في فرنسا أن محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، أنهى اتفاقه مع باريس سان جيرمان، للانتقال إليه في الصيف المقبل.

وذكرت التقارير، أن المقابل المادي لانتقال الفرعون المصري يقدر نحو 175 مليون يورو، وخلال أيام سيتم وضوح كافة التفاصيل الخاصة بالاتفاق.

ويتصدر فريق ليفربول جدول الدوري الإنجليزي، حتى الوقت الحالي، لكن انتشار فيروس كورونا، ادى إلى توقف جميع الدوريات في العالم حتى السيطرة عليه.

المصدر: elbalad

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