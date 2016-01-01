كشفت مصادر خاصة أن ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المعار إلى سموحه لا يحق له التفاوض أو الانتقال لأي ناد دون العودة للقلعة الحمراء .
وقالت المصادر من داخل الأهلي، إن اللاعب تمت إعارته لمدة موسم واحد فقط لسموحة في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين وبما يحقق الفائدة للطرفين ويضمن المشاركة المستمرة للاعب.
وأضافت المصادر أن تعاقد ناصر ماهر يمتد حتى عام 2023 ولا يحق له مجرد التفاوض مع أي نادي.
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التعليقات على الحقيقة الكاملة في عقد ناصر ماهر مع الأهلي
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