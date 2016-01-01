الحقيقة الكاملة في عقد ناصر ماهر مع الأهلي

آخر الأخباراخبار الرياضة › الحقيقة الكاملة في عقد ناصر ماهر مع الأهلي

صورة الخبر: ناصر ماهر
ناصر ماهر

كشفت مصادر خاصة أن ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المعار إلى سموحه لا يحق له التفاوض أو الانتقال لأي ناد دون العودة للقلعة الحمراء .

وقالت المصادر من داخل الأهلي، إن اللاعب تمت إعارته لمدة موسم واحد فقط لسموحة في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين وبما يحقق الفائدة للطرفين ويضمن المشاركة المستمرة للاعب.

وأضافت المصادر أن تعاقد ناصر ماهر يمتد حتى عام 2023 ولا يحق له مجرد التفاوض مع أي نادي.

وانتشرت بعض التقارير التي تفيد بوجود مفاوضات بين اللاعب وبعض الأندية.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي في 19 أغسطس من العام الماضي انتقال ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لفريق سموحة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضح توفيق أن مفاوضات إعارة اللاعب جرت في إطار العلاقات الطيبة بين الأهلي وسموحة وبما يحقق الفائدة للطرفين ويضمن المشاركة المستمرة للاعب.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الحقيقة الكاملة في عقد ناصر ماهر مع الأهلي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86866

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435376%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2582%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2584%25D8%25A9%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D8%25B9%25D9%2582%25D8%25AF%2D%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25B5%25D8%25B1%2D%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25B1%2D%25D9%2585%25D8%25B9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2587%25D9%2584%25D9%258A&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager