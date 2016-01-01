كشفت تقارير صحفية تركية ، اليوم عن رغبه نادي طرابزون سبور فى ضم اشرف بن شرقي نجم الزمالك ومنتخب المغرب.
وذكرت صحيفة yeniakit التركية ، ان طرابزون يسعي بقوة لإتمام صفقة اشرف بن شرقي بعد ظهوره الرائع مع نادي الزمالك فى الاونة الاخيرة.
وشددت الصحيفة ، علي ان النادي التركي يجهز ملف بن شرقي لضمه فى الميركاتو الصيفي.
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التعليقات على بعد تألقه مع الزمالك.. هذا النادى يسعى لخطف أشرف بن شرقي من القلعة البيضاء
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