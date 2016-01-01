بعد تألقه مع الزمالك.. هذا النادى يسعى لخطف أشرف بن شرقي من القلعة البيضاء

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صورة الخبر: أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

كشفت تقارير صحفية تركية ، اليوم عن رغبه نادي طرابزون سبور فى ضم اشرف بن شرقي نجم الزمالك ومنتخب المغرب.

وذكرت صحيفة yeniakit التركية ، ان طرابزون يسعي بقوة لإتمام صفقة اشرف بن شرقي بعد ظهوره الرائع مع نادي الزمالك فى الاونة الاخيرة.

وشددت الصحيفة ، علي ان النادي التركي يجهز ملف بن شرقي لضمه فى الميركاتو الصيفي.

ولعب اشرف بن شرقي مع الزمالك فى 21 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 5 .

وتوج اشرف بن شرقي ببطولات مع الزمالك فى اقل سنه وهي ، كأس مصر علي حساب بيراميدز ، والسوبر الافريقي فى الدوحة علي حساب الترجي التونسي ، ثم السوبر المحلي امام الاهلي فى الامارات ، من ضمن الاسباب فى الاطاحة بـ الترجي التونسي من دوري ابطال افريقيا .

المصدر: elbalad

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